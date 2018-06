ZIZA NATOU (ARTISTE-CHANTEUSE) : "REINE PÉLAGIE EST MON IDOLE, JE VEUX LUI RESSEMBLER"

Pour sa seconde production discographique, l’artiste chanteuse ivoirienne, Ziza Natou, prévoit une présentation de son oeuvre, à l'occasion d'une soirée de dédicace, le 6 juillet 2018, à Paris Saint-Denis.



C’est la fille de sa mère. Bercée à son enfance par les douces chansons de sa maman, Koudougnon Ziza Nathalie ou « Ziza Natou » s'est très tôt intéressée à la chanson.

À Okrouyo, son village natal à Soubré (sud ouest-ouest de la Côte d’Ivoire), la petite Ziza fredonnait des chansons pour ressembler à sa génitrice. « Je chante parce que ma mère chantait très bien. La chanson, pour moi, est une sorte d’héritage », explique la chanteuse ivoirienne.

En 1990, Ziza Natou débute sa carrière comme choriste. Elle est engagée par plusieurs artistes dont Olivès Guédé, Zok Zéki, Casimir Guisso, Koré Eugénie, et bien d'autres. Elle touche à la scène artistique par le truchement de l’émission de vacances « Podium » avec le groupe « Goly Fusion » de Béoumi. Nous sommes en 1992. Un bon tremplin qui lui permet de sortir un premier album de sept titres baptisé « Guéhi ».

« Confirmation », son deuxième album, est un opus de 11 titres produit par elle-même et arrangé Léao de Koré.

« Confirmation parce que je chante déjà depuis très longtemps, et surtout parce que je sais maintenant tenir une scène… ».

À travers les chansons de cet album, outre le titre « Confirmation », celle qui veut ressembler à l’artiste chanteuse, Reine Pélagie, fait un clin d'oeil, entre autres, aux « Nounous de Paris » et aux « filles de la Nawa » .



Edson Titi