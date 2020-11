Y a-t-il un "droit à l'insurrection" ?

Sur fond de contestation des "gilets jaunes", d'arrestations et de manifestations déclarées ou non déclarées au préalable, pacifiques ou marquées par des violences : y a-t-il un droit du peuple à se soulever au regard des différents textes constitutionnels depuis la Révolution française de 1789 ?Existe-t-il un "droit à l'insurrection?" Pour alimenter la réflexion, voici la Constitution du 24 juin 1793.Article 1 - Le but de la société est le bonheur commun. Le gouvernement est institué pour garantir à l'homme la jouissance de ses droits naturels et imprescriptibles.Article 35. - Quand le gouvernement viole les droits du peuple, l'insurrection est, pour le peuple et pour chaque portion du peuple, le plus sacré des droits et le plus indispensable des devoirs.Ce "droit à l'insurrection" est ensuite retiré des Constitutions qui ont suivi... après la Terreur, période sanglante que plusieurs historiens dont Pierre Serna préfèrent qualifier de période du "gouvernement révolutionnaire".La Constitution de 1793 cachée dans un coffre en bois de cèdreVotée par référendum en 1793, le texte de la Constitution du 24 juin est ensuite placé dans une arche en bois de cèdre et conservé en attendant que le contexte de violences, la guerre que mène la France à l'intérieur et à l'extérieur, cesse, les députés estimant qu'il était impossible d'appliquer ce texte en temps de guerre.Le concept d"insurrection pacifique"Pendant les années entre 1789 et 1795, de nombreux révolutionnaires prônaient "l'insurrection pacifique" pour éviter, notamment, que les contre-révolutionnaires, n'utilisent la peur occasionnée par les violences et les massacres, pour écraser la liberté de manifester et de défendre ses opinions.En 2010, Stéphane Hessel, ancien résistant, ancien ambassadeur de France et auteur du manifeste mondialement célèbre Indignez-vous! lançait un appel à se révolter pacifiquement contre les inégalités, la pauvreté et pour lutter contre le changement climatique. En décembre 2011 il était l'invité de l'Entretien sur France 24 :