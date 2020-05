Vol unique de rapatriement : un vol Spécial Newark – Abidjan partira Mardi 2 juin 2020

Se référant à la note publiée sur son site officiel le 26 mai 2020, L’Ambassade de Côte d’Ivoire aux Etats Unis d’Amérique voudrait porter à la connaissance des ressortissants ivoiriens intéressés par le vol de rapatriement en Côte d’Ivoire, les précisions et nouvelles informations ci-après :Le départ du vol n° ET 509 d’Ethiopian Airlines est prévu pour le mardi 02 juin 2020 à 21 heures 15 (09 : 15 PM) à partir de Newark Liberty International Airport (EWR) ; le comptoir « Ethiopian Airlines » sera ouvert à partir de 17 heures (05:00 PM) pour l’enregistrement ;Ce vol est uniquement réservé aux ressortissants ivoiriens et aux résidents permanents en Côte d’Ivoire ;Les personnes concernées sont invitées à se faire enrôler sur la liste ouverte par l’Ambassade et à contacter « Ethiopian Airlines » pour les réservations, aux numéros suivants :­­001 (571) 275-7021­­001 (202) 848-2397­­001 (908) 591-6400Les tickets seront disponibles à partir du 28 mai 2020, à 14 heures (2:00 PM), sur le site internet et/ou l’application mobile de « Ethiopian Airlines » ;