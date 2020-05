Vol unique de rapatriement , le 30 mai à 20 h des Ivoiriens bloqués aux Etats-Unis

Se référant à son communiqué du 29 avril 2020, l’Ambassade voudrait porter à la connaissance des ressortissants ivoiriens bloqués aux Etats Unis d’Amérique du fait des mesures de restrictions prises pour lutter contre la propagation de la maladie à coronavirus (Covid-19) que les négociations entre le Gouvernement ivoirien et la compagnie aérienne « Ethiopian Airlines » ont permis d’obtenir l’organisation d’un vol de de rapatriement en Côte d’Ivoire, le samedi 30 mai 2020.A cet effet, les personnes concernées et qui se sont faites enregistrer à l’Ambassade, sont invitées à prendre contact, de toute urgence, avec le service commercial d’Ethiopian Airlines pour les dispositions à prendre en vue de leur retour en Côte d’Ivoire.Monsieur MILLION LEGESSE TEKATEL. : 908 591 6400E-mail : millionl@ethiopianairlines.comLe départ du vol n° ET 513 d’Ethiopian est prévu le samedi 30 mai 2020 à 20 heures 00 (8 : 00 PM) à partir de l’Aéroport International John F. Kennedy (J.FK) de New York.