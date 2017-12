Violences pour réclamer des vacances scolaires plus longues en Côte d'Ivoire

Des troubles se sont produits dans les villes de Korhogo, grande ville du Nord, Ferkessedougou et Sinematiali, situées dans la même région.Ce sont des élèves des classes de première et terminale qui ont déclenché les troubles, qui ont débuté au Lycée moderne de Korhogo, avant de s'étendre aux autres écoles publiques et privées de la ville, selon un professeur du Lycée moderne, Jean Charles Kouadio, interrogé par l'AFP.Les élèves réclamaient de partir en congé de Noël une semaine avant la date prévue, arguant que beaucoup d'entre eux sont obligés de voyager pendant plusieurs jours pour regagner leur domicile familial."Nous souhaitons partir pour les congés de Noël le 15 décembre", au lieu "du 22 décembre", ont expliqué à l'AFP deux élèves, Euloge Sery du Lycée moderne, et Severin Kona Kouadio du lycée Houphouët Boigny de Korhogo.