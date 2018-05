Vers une Zone économique spéciale entre le Mali, le Burkina et la Côte d'Ivoire

Une Zone économique spéciale va voir le jour prochainement entre les régions de Sikasso au Mali, Korogho en Côte d'Ivoire et Bobo-Dioulasso au Burkina Faso. Le principe a été entériné lundi 14 mai à Sikasso entre les trois Premiers ministres de ces pays. Le but est de dynamiser l'activité économique transfrontalière en offrant aux entreprises de la région des conditions avantageuses.Transformer les frontières en des moteurs de croissance, voilà l'ambition affichée par le Mali, le Burkina Faso et la Côte d'Ivoire. En d'autres termes, les entreprises qui voudront investir dans les régions frontalières de Korogho, Sikasso et Bobo-Dioulasso se verront offrir des avantages.