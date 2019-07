Une star du coupé-décalé en Côte d'Ivoire convoquée pour avoir brandi une arme dans une vidéo

Debordo Leekunfa, star du coupé-décalé, mouvement musical très en vogue en Côte d’Ivoire, a été entendu par la police pour avoir brandi une arme à feu dans une vidéo postée sur les réseaux sociaux. « Il a été convoqué par la police criminelle d’Abidjan qui l’a interrogé lundi et mardi sur cette vidéo le présentant avec un pistolet », a expliqué Stéphane Kokoa, son porte-parole.La vidéo, qui a été retirée depuis, avait fait le buzz sur Internet. Selon le site Afrik Soir, Debordo exhibait une arme de poing et disait : « L’heure n’est plus à la rigolade dans le coupé-décalé (…) Sig Hauer (nom de l’arme) connaît pas "I love you" ».Le mouvement « coupé-décalé » secoué par « des bagarres entre célébrités »Le porte-parole de l’artiste l’a défendu en affirmant que « la vidéo visait à sensibiliser la jeunesse sur le danger qui guette le mouvement " coupé-décalé ", secoué par des bagarres entre célébrités ». La vidéo de Debordo Leekunfa avait été publiée au lendemain d’une bagarre rangée entre des proches de DJ Arafat, la grande star actuelle de la musique ivoirienne et Safarel Obiang, autre star du genre.