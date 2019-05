Un président n'est pas là pour être remercié mais pour travailler

Sans hésitation, ma réponse est « non ». Les raisons de ce « non », je les avais déjà données en mai 2010 à une dizaine de personnes qui suivaient les conférences que je dispensais une fois par semaine au Centre Saint François-Xavier du Lycée Sainte Marie (Cocody). Une militante du FPI, qui participait à ces conférences, fut choquée par ma position. Je dus simplement la renvoyer aux propos tenus, quelques mois plus tôt, par Laurent Gbagbo à un groupe d’Ivoiriens vivant aux États-Unis. Ce que son leader avait dit à la diaspora ivoirienne, elle l’ignorait, ce qui montre bien que beaucoup suivent le cofondateur du FPI sans avoir jamais pris le temps de lire et de bien lire ses discours et bouquins.

Ce jour-là, Laurent Gbagbo avait dit ceci : le président de la République n’a pas à être remercié pour telle ou telle chose faite dans le pays, parce qu’il a été élu pour que les gens aient des routes, écoles, logements, ponts et hôpitaux dignes de ce nom, parce que, lors de la campagne électorale, il promet de faire tout son possible pour que les gens vivent bien, parce qu’il est payé pour ça.

À ce propos, je considère qu’il est même trop bien payé quand je pense à son salaire, aux avantages de toutes sortes dont il bénéficie (ses factures d’eau, d’électricité et de téléphone sont payées par l’État) et au budget de souveraineté qu’il s’octroie sans l’accord du Parlement.

Il est temps que ce salaire, comme celui des ministres et députés, soit revu à la baisse car il n'est ni décent ni juste que l’employeur (le peuple) tire le diable par la queue pendant que les employés (les élus et leurs collaborateurs) deviennent en si peu de temps milliardaires et propriétaires de plusieurs véhicules, immeubles et terrains.

En démocratie, le pouvoir appartient au peuple. Des gens à qui nous avons momentanément délégué notre pouvoir et qui sont à notre service, nous ne devons pas, par ignorance ou par fanatisme, en faire des dieux, leur vouant un culte et croyant qu’ils sont infaillibles.

Dans une République, on ne remercie pas les personnes payées pour améliorer les conditions de vie et de travail des citoyens. Donald Trump, Emmanuel Macron, Angela Merkel et autres ne sont pas remerciés chaque fois qu'ils agissent pour le bien-être de leurs populations. Nos nègreries et autres attitudes infantilisantes et dégradantes doivent donc s’arrêter. Le plus tôt possible !



Jean-Claude DJÉRÉKÉ