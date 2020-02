Un mystérieux signal radio venu de l’espace intrigue les scientifiques

Ce n’est pas le premier "sursaut radio rapide" repéré par des scientifiques, mais c’est le plus surprenant. Pour la première fois, des chercheurs ont pu observer un signal radio se répéter de manière régulière, grâce à un télescope au Canada, rapporte le quotidien anglais The Independent.Ces "sursauts radio rapides", ou FRB pour "Fast radio burst", ne sont pas inhabituels. Depuis qu’on a commencé à les déceler en 2007, plus d’une soixantaine a pu être observée. Il s’agit d’un ensemble concentré d’ondes radio visible pendant quelques millisecondes à peine. Un flash d'une milliseconde émet la même quantité d'énergie que le Soleil en 10.000 ans.La répétition d’un de ces "sursauts radio rapide" est certes atypique, mais pas nouvelle. Pendant l’été 2019, ce même télescope canadien nommé CHIME en avait détecté une. C’était alors la deuxième détection de ce genre.La nouveauté cette fois, et ce qui interpelle les scientifiques, c’est la régularité de la répétition, sa prévisibilité. Le signal radio apparaît toutes les heures et de manière intense pendant quatre jours, avant de disparaître pendant douze jours. Puis ce cycle de seize jours se répète. Cette régularité est “un indice important quant à la nature de cet objet”, indiquent les chercheurs, dans un article scientifique publié sur le site ArXiv.