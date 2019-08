Un Noir qui se dit Chrétien ou Musulman est un Malade qui l'ignore.

Un africain Noir qui croit que ses ancêtres sont des blancs (Adam et Eve) et ses dieux toujours des blancs (Jésus, Mahomet et Marie) est nuisible à notre cause et irrécupérable.

En ce dimanche des croyants, ayons un peu de compassion pour ses enfants qu'il doit abrutir comme lui-même.

Pour information, c'est en Afrique que l'homme est né. Si Dieu avait quelque chose à communiquer à l'humanité, ce n'est pas aux Arabes ou aux Juifs qu'il le ferait, mais aux Africains. Car c'est nous les géniteurs du monde.

La vérité est que Dieu n'existe pas et tous ceux qui parlent en son nom brassent du vent. Tous ceux qui vendent les places au paradis sont des imposteurs et ceux qui les achètent, des parfaits idiots.

Et ces idiots ne nous servent pas pour notre cause. Il faut apprendre à faire sans eux. Car ce sont les mêmes qui insultent l'Afrique, croyant trouver leur bonheur auprès de ceux qui ont reduit en esclavage nos ancêtres. Si je dis qu'ils sont des idiots, certains vont croire que j'exagère et que le mot est trop fort. Dites-moi donc comment appeler ce genre de pesonnage qui trouve tout négatif sur l'Afrique, et lui-même et tout positif sur son bourreau.



Jean-Paul Pougala