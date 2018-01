UNE VIE DE BOYS !

Notre vie de Nègres n'est vraiment pas facile ! On finit par nous demander tout et n'importe quoi.



On nous demande d'applaudir Obama parce qu'il est beau et président sortant des États-Unis alors qu'il a détruit la Libye- loin de nous l'idée de contester son bilan américain contre la crise de 2008. Plus de 100 000 tués à la Jamahiriya !



Il a renversé un président élu en Côte d'Ivoire en aide à ‘ l’ennemi héréditaire’ : la France... Plus de 3000 tués...



On nous a demandé d'applaudir le capitaine de vaisseau Philippe Ebanga alias 'Obama'. Et pour cause, il a commandé le 'BPC Tonnerre' français, le navire qui est allé détruire la Libye à l'aune de l'opération 'Unified Protectors' de l'OTAN amenée par la… France et Bernard Henry-Levy.



Parce qu'il est métis, né à Yaoundé.

Si tu n’applaudis pas = 'Tu es jaloux !

Tu n’aimes pas ta race!'



On nous a demandé d'applaudir Léopold Sédar Senghor, 'membre de l'académie française'. Lui qui a combattu très officiellement les Ruben Um Nyobè sur la tribune de l'ONU es qualité de missionnaire du colonialisme français. Si tu n’applaudis pas, ‘Tu es jaloux’ ! ‘Tu n’aimes pas ta race !’



Dès que tu 'brilles' chez le colon, l’esclavagiste, l'impérialiste, les Nègres viennent nous presser de t'applaudir ! Au risque d'être taxés de jaloux !



Dès que tu as un paquet de diplômes universitaires à force de ‘démontrer’ que ceux de ta race sont des sous-hommes, alors on nous presse de t’applaudir. Sinon on nous accuse de jalousie !



Ce sont des choses qui n'arrivent qu'aux Africains. Si Hitler avait une ascendance africaine, lui qu’on disait de grands-parents Juifs, et si on mettait les Africains à la place des Juifs, imaginez ce qui en sortirait. On serait en train de célébrer Hitler pour avoir tué beaucoup d'Africains ! Obligés ! Au risque d’être qualifiés de jaloux !



Non Messieurs/Mesdames ! Brillez, brillez, brillez et soyez reconnus chez les colons comme les plus intelligents ! C’est votre problème ! On s’en fout! On n’applaudira que ceux qui nous défendent.



On vous applaudira si vous imitez Frantz Fanon, Malcolm X, Aimé Césaire, Marcus M. Garvey, Carter G. Woodson, W.E.B. Dubois, Cheik Anta Diop, Mouammar el Kadhafi, Sekou Toure, Bob Marley, Nelson Mandela, Toussaint Louverture, Thomas Sankara, Kwame Nkrumah, Nnamdi Azikiwe, Moshood Abiola, Amilcar Cabral, Ruben Um Nyobè, Felix Roland Moumie...



Jean-Marc Soboth