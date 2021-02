UN ACADÉMICIEN SAOUDIEN SUSCITE LA POLÉMIQUE : «LES CONQUÊTES MUSULMANES N’ÉTAIENT QUE DES INVASIONS ARABES»

Un académicien saoudien a jeté un véritable pavé dans la marre. Intervenant sur la chaîne Rotana Khalidjia, Ali al-Houirini, a critiqué les conquêtes musulmanes, appelées en arabe les «foutouhat».Cette déclaration, qui a suscité une vive polémique, a été reprise, hier, par le journal marocain Akhbarona.com, et elle a été largement partagée sur les réseaux sociaux, alimentant ainsi le débat autour de cette partie de l’histoire, considérée comme taboue dans le monde musulman.« Pourquoi se diriger vers l’Andalousie ? Est-ce que l’islam nous a demandé de traverser la mer pour combattre les chrétiens ? Non. Ce n’étaient pas des conquêtes musulmanes, mais des invasions arabes. Il s’agit d’ailleurs d’une véritable débâcle pour l’islam », avait déclaré l’académicien qui n’a pas échappé à un déluge de critiques émanant de plusieurs parties en Arabie Saoudite et dans de nombreux pays arabes