UEMOA - Alassane Ouattara : « En 2020, l’ECO remplacera le CFA en gardant la parité avec l’Euro »

Le président ivoirien, Alassane Ouattara a annoncé que l’UEMOA va adopter en 2020 l’ECO, comme la future monnaie de la CEDEAO, et que celle-ci sera arrimée à l’Euro. C’était lors de la 21ème Conférence des chefs d’Etat et de gouvernement de l’Union économique et monétaire ouest africaine (UEMOA), qui s’est tenue le 12 juillet dernier à Abidjan.



« ECO, la nouvelle monnaie de l’UEMOA remplacera le Franc CFA, mais il n’y aura pas de changement immédiat de parité avec l’Euro », a déclaré Alassane Ouattara.

A en croire le chef d’Etat ivoirien, la parité entre le FCFA et l’Euro a donné de bons résultats au plan économique, dont la maîtrise de l’inflation dans la zone UEMOA. « Le passage à l’ECO devrait, pour les dix prochaines années au moins, s’inscrire dans cette même dynamique », a-t-il indiqué.

Par ailleurs, Ouattara a fait savoir à ses homologues, que les perspectives étaient favorables, avant d’inviter les Etats membres de l’Union, au respect des critères de convergence retenus au titre de la surveillance multilatérale. « Les pays doivent également mettre un accent particulier sur la mobilisation des ressources intérieures pour faire face aux dépenses prioritaires », a-t-il conclu.

Faut-il le rappeler, c’est à l’issue de la réunion du Comité ministériel sur le programme de la monnaie unique de la CEDEAO, organisé les 17 et 18 juin 2019 à Abidjan, qu’un certain consensus est intervenu sur la question. Il s’agit notamment de la dénomination « ECO » pour la future monnaie commune de la CEDEAO, de l’adoption du modèle de système fédéral des banques centrales, mais également d’un régime de change flexible, assorti de ciblage d’inflation, comme cadre de politique monétaire.



De notre correspondant à Abidjan

Jacob BLAGUE







La Dépêche d'Abidjan

