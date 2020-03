Trois nouveaux cas confirmés de coronavirus en Côte d’Ivoire (Officiel)

Trois nouveaux cas confirmés de maladie à coronavirus ont été enregistrés, samedi, en Côte d’Ivoire, portant le nombre cas dans le pays à quatre.



L’annonce a été faite par un communiqué diffusé sur la page facebook du ministère de la Santé et de l’Hygiène publique et authentifié par l’AIP auprès de la direction de communication de ce département.



Selon ce document, signé du ministère de la Santé Eugène Aka Aouélé, il s’agit de patients ivoiriens dont deux sont de sexe masculin, âgés respectivement de 33 et 49 ans, et un troisième sexe féminin âgé de 56 ans.



Les deux premiers patients ont séjourné en Europe, notamment en Italie et en France, quand le troisième est une femme agent de santé dans une école, qui n’a jamais séjourné hors du pays depuis le début de l’épidémie.



Cette dernière « a été probablement contaminée lors des soins par un contact infecté non dépisté ayant importé la maladie de retour des vacances scolaires en février 2020 en France », précise le communiqué.



Les signes présentés par tous ces patients étaient la fièvre, la toux et le rhume.



Pour l’heure, la Côte d’Ivoire n’a enregistré aucun décès dû au coronavirus.



AIP