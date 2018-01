Transport abidjanais : la Côte d’Ivoire va recevoir prochainement 500 autobus neufs depuis la France

Paris 17eme arrondissement, 102, avenue Raymond Poincaré, Ambassade de Côte d’Ivoire. La SOTRA et le groupe IVECO s’y sont donnés rendez-vous, le 22 janvier dernier, pour signer un accord commercial en vue de l’acquisition de 500 autobus neufs en cette année 2018. La signature de cet accord commercial s’est faite sous la supervision du Ministre des Transports M .Amadou Koné dont la présence traduisait tout l’appui institutionnel du Gouvernement ivoirien. Etaient également présents, M. Diaby Vacaba, premier Conseiller de l’Ambassade de Côte d’Ivoire en France et M. Fofana Lassina PCA par intérim de la SOTRA.Cet accord qui prévoit la livraison de 500 autobus a la SOTRA en 2018, comme annoncé par le Président de la République SEM Alassane OUATTARA, fera par ailleurs de la SOTRA, la première entreprise de transports en Afrique sud saharienne à introduire des véhicules à gaz dans son système d’exploitation. Avec une partie des autobus attendus fonctionnant avec le gaz pour énergie ‘‘cet accord commercial vient renforcer la volonté de l’Etat de faire en sorte que nous ayons une circulation moins polluante à Abidjan et que les ivoiriens puissent respirer mieux et être en meilleure santé’’ a indiqué le Ministre Amadou Koné qui s’est d’ailleurs réjoui de ce que les questions relatives à la lutte contre la pollution aient été prises en compte.Pour Sylvain Blaise, (Exécutive Vice Président Iveco) qui engageait la signature du groupe IVECO, le choix de l’énergie à gaz est une réponse aux problèmes environnementaux. La Côte d’Ivoire a bien vu selon lui de faire confiance à son groupe ‘’ En faisant confiance à IVECO, le leader européen dans ce domaine, c’est une solution plus concrète avec des véhicules plus silencieux et moins polluants qui n’émettront pas de particules. C’est un choix stratégique et emblématique parce qu’Abidjan se positionne comme un leader au niveau du continent africain’’, s’est il réjoui. Meite Bouake, Dg de la SOTRA a expliqué pour sa part que l’option des véhicules à gaz a été motivée par la volonté de respecter les engagements de l’Etat de Côte d’Ivoire à la COP 21. ‘’ Nous avons voulu faire de la SOTRA, une entreprise pilote, la première en Afrique sud saharienne à disposer de véhicules a gaz, moins polluant pour montrer que l’Etat donne l’exemple en matière de protection de l’environnement. Toutefois, a – t-il précisé ‘‘Pour la suite, nous avons 500 autobus. Il y aura des autobus articulés pour le transport de masse et des autobus standards de 18m déjà connus à Abidjan. La livraison des autobus se fera en très grande partie en 2018… Nous allons travailler avec le constructeur pour que les instructions du Ministre soient respectées, à savoir la livraison de tous les autobus en 2018’’.Avec ce contrat, c’est aussi un projet industriel qui prend forme pour la SOTRA : ‘‘Il s’agit de doter la Cote d’Ivoire d’une unité de montage de minibus. Ce marché existe. Les études de marché qui ont été menées montrent que c’est sur ce segment qu’il faille aller. IVECO va donc nous accompagner avec PETROCI pour équiper les autobus d’un système de motorisation à gaz’’, a révélé le Ministre des Transports qui s’est félicité de cet accord commercial qui pour lui est un bon accord avant de promettre de tout mettre en œuvre sous l’autorité du Premier Ministre Amadou GON COULIBALY pour que soit rapidement signé l’accord financier pour accélérer la livraison des autobus.