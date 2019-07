Trafic d’espèces sauvages : des milliers d’animaux saisis, 582 personnes interpellées suite à une opération conjointe mondiale INTERPOL-OMD

Les saisies mondiales répertoriées comprennent 23 primates vivants, 30 grands félins et de grandes quantités de parties d'animaux, 440 morceaux de défenses d'éléphant et 545 kg supplémentaires d'ivoire, plus de 4 300 oiseaux, un peu moins de 1 500 reptiles vivants et près de 10 000 tortues vivantes, près de 7 700 parties d'animaux sauvages de toutes les espèces, y compris plus de 30 kilogrammes de viande de gibier, 2 550 mètres cubes de bois, plus de 2 600 plantes, près de 10 000 objets marins, tels que coraux, hippocampes, dauphins et requins.



L'opération nommée «Thunderball », déclenchée dans les locaux d’INTERPOL à Singapour, a également permis la saisie d'une moitié de tonne de pièces de pangolin à destination de l'Asie au Nigéria et l'arrestation de trois suspects en Uruguay qui tentaient de faire passer en contrebande plus de 400 espèces sauvages protégées. Elle a mis en évidence la poursuite du commerce en ligne d'espèces sauvages, avec 21 arrestations en Espagne et la saisie en Italie de 1 850 oiseaux résultant de deux enquêtes menées sur internet. « Les crimes liés aux espèces sauvages privent non seulement notre environnement de ses ressources, mais ont également un impact sur la violence, le blanchiment d'argent et la fraude qui y sont associés », a déclaré le Secrétaire général d'INTERPOL, Jürgen Stock avant d’ajouter que la criminalité liée aux espèces sauvages est un double fléau qui dépouille l’environnement de ses ressources et qui a des répercussions bien plus profondes à cause de la violence, du blanchiment d’argent et de la fraude qui lui sont associés.