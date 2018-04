Tiken Jah à propos du parti unifié RHDP : « C’est un mariage forcé qui aura des répercussions sur la paix ». C’est ce qu’il dit dans une vidéo remise à IvoireSoir.net. Retranscription d’une déclaration qui va encore fâcher ses parents de Gbéléban (village maternel d’Alassane Ouattara), à Odienné.Ivoirien yako ! même si tu ne vois rien, l’expérience de ce que tu as vu auparavant doit te permettre de voir mieux. Nous assistons aujourd’hui à un mariage forcé qui aura forcément des répercussions sur la paix, sur la stabilité. On nous parle de parti unifié, pourtant, nous savons qu’au sein de ce parti unifié, les gens ne sont pas d’accord.PDCI-RDA, Parti démocratique de Côte d’Ivoire, un parti où il n’y a aucune démocratie, le chef dit que c’est comme ça et c’est fini. Comment notre génération peut accepter ça ? Rassemblement des Républicains (RDR), quand le chef dit que c’est comme ça, tout le monde suit. Au FPI, c’est ce qu’ils ont fait, tout le monde a suivi Gbagbo jusqu’à ce qu’on le prenne pour l’amener en prison. Il y a eu la guerre parce que personne au sein du parti de Gbagbo n’a été capable de lui dire qu’il n’emprunte pas le bon chemin. Et maintenant, les gens crient « Libérez Gbagbo! », pourtant eux-mêmes ont vu Gbagbo aller en prison.