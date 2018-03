"TU PROPOSES QUOI ?" LA QUESTION QUI TUE

"Dès qu'on commence à déconstruire les mythes et les légendes qui forment la structuration mentale coloniale africaine, on te demande, sans même prendre le temps de comprendre ce qui est dit, "tu proposes quoi ?". C'est-à-dire que la capacité de penser par soi-même et de construire par soi-même des alternatives reste un exercice absolument hors de portée pour beaucoup de personnes. Même si les propositions sont là dans les publications, on feint de ne pas les voir.

On dirait que quelque chose a mangé notre cerveau. L'école coloniale est passée par là. Les religions coloniales également.

Une société commence toujours à bâtir un Etat qu'elle maitrise de l'intérieur avant de s'élancer vers la conquête de la grandeur. Cela fait la 1000ème fois que nous devons rappeler que c'est la Géographie qui fait l'Histoire et non le contraire. Un peuple maîtrise d'abord sa géographie avant de faire l'histoire. Telle est la loi de l'Histoire. Une société solide et accomplie est une sédimentation, c'est un empilement de siècles de luttes sanctionnées par le dépôt de chaque génération de son empreinte particulière en ayant à l'esprit que ce qui est visé comme objectif c'est de faire de nous UN PEUPLE. Voilà pourquoi à cette étape, il faut rappeler un des Africains les plus brillants de sa génération, Frantz Fanon, qui a proclamé : "chaque génération doit dans une relative opacité, découvrir sa mission, la remplir ou la trahir."

Il ne faut donc pas confondre vitesse et précipitation. Construire c'est une oeuvre du temps qui peut être raccourci ou rallongé selon les dispositions prises. Procédons donc par méthode et discipline. C'est justement parce que nous sommes pressés par nos problèmes qui sont sont très profonds que nous devons les comprendre dans leur exactitude pour leur définir les solutions les plus appropriées. Il n'existe pas de génération spontanée. C'est à force de vouloir tout et tout de suite qui fait que nous nous contentons de tout, de n'importe quel rafistolage, de n'importe quel bricolage surexcité et de n'importe quel illusionnisme se présentant à nous comme le salut pour découvrir quelques mois ou quelques années plus tard que nous n'avons pas encore trouvé LA SOLUTION.

Cela signifie que les Africains doivent se rassembler, se doter de l'organisation suffisante pour entamer sous la direction d'un Leadership visionnaire la lutte pour la reconquête de leur espace pour pouvoir le reconstruire en le réorientant vers la satisfaction de leurs besoins endogènes, ce qui relancera l'Afrique et ses peuples dans l'histoire où ils ont été déchus depuis plus de 3500 ans maintenant avec la conquête et la destruction de l'Egypte pharaonique. Nous avons initié le MOLTRA à cet effet."



Komla Kpogli, S.G du MOLTRA