TOGO - La protection des espèces en voie d’extinction, un pan de développement durable que les candidats à la présidentielle ignorent

Pourtant, les écosystèmes marins et côtiers du Togo jouent un rôle crucial dans les processus écologiques. Ils sont caractérisés par une haute importance biologique et constituent des sites importants pour la reproduction, la croissance ou le passage obligatoire des espèces migratrices. On y rencontre des espèces de tortues marines et de mammifères marins.

Actuellement, des milliers d’hectares de végétation sont brûlés au vu et au su de tout le monde. Il est vrai qu’en novembre dernier, le ministre de l’Environnement, du Développement Durable et de la Protection de la Nature (MEDDPN), David Wonou OLADOKOUN a rendu un communiqué dans lequel, il revient sur l’interdiction des feux de brousse au Togo et a rappelé la nécessité pour toute la population de s’impliquer dans cette lutte, en accompagnant les autorités environnementales et forestières dans leurs actions. Mais, cela ne dissuade personne, les feux continuent de brûler la végétation et même au nord, non loin des parcs, menaçant du coup les quelques espèces dont les éléphants en voie d’extinction qui y vivent. Selon les responsables des différents parcs du pays, presque toutes les espèces sont menacées d’extinction, notamment les babouins, cobes, éléphants, serpentaires, buffles, lions, panthères, hyènes, chacals, renards, phacochères, antilopes, porc-épic, pangolins géants et quelques 200 espèces d’oiseaux.



L’érosion côtière, la perte graduelle de matériaux qui entraine le recul de la côte et l’abaissement des plages, affectent aujourd’hui presque tout le littoral togolais. Des villes historiques comme Aného et Agbodrafo sont menacées de disparition. Les efforts déployés marqués par un déficit de réponses structurelles globales et surtout de financement, sont en deçà des menaces encourues et des souffrances des populations affectées par l’avancée de la mer. Pourtant, la protection de l’environnement et des espèces en voie de disparition devrait être le cheval de bataille de tous les candidats en cette période électorale.



Normalement sur les questions de la protection des espèces en voie d’extinction, les candidats devraient définir une politique concertée et planifiée à l’échelle de la planète. Il est donc primordial de passer à une écologie humaine, fondée sur l’idée de responsabilité vis-à-vis de l’homme et de la nature. En définitive, il faut une transition écologique et de surcroit énergétique pour le bien être pour tous, l’intégration de la préservation de l’environnement dans l’éducation nationale. (EAGLE-Togo)



Nicolas Koffigan E. ADIGBLI

Journaliste, Maître en Communication

Directeur Aspamnews, DP "Le Nouvelliste"

