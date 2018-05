Strasbourg - Mort de Naomi Musenga : le Samu pointé du doigt, une enquête ouverte

Naomi Musenga avait 22ans. Elle aimait la mode et la musique et était maman d'une petite fille. Le 29 décembre dernier, seule dans son appartement de Strasbourg (Bas-Rhin), elle est prise de violente douleur et appelle le Samu. La conversation, atterrante, a été enregistrée. D'une voix très faible, la jeune femme appelle à l'aide et reçoit un accueil d'une violence inouïe. Voici la retranscription du début de l'appel :- "Oui, allô !- Allô... Aidez-moi, madame...- Oui, qu'est-ce qui se passe?- Aidez-moi...- Bon, si vous ne me dites pas ce qu’il se passe, je raccroche…- Madame, j’ai très mal...- Oui ben, vous appelez un médecin, hein, d'accord ? Voilà, vous appelez SOS médecins.- Je peux pas.- Vous pouvez pas ? Ah non, vous pouvez appeler les pompiers, mais vous ne pouvez pas...- Je vais mourir.- Oui, vous allez mourir, certainement, un jour, comme tout le monde."L'interlocutrice la renvoie finalement vers SOS Médecins, Naomi parvient à les appeler : on lui enverra le Samu.