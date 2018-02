Situation sociopolitique : Les 100 personnes les plus influentes de la Côte d’Ivoire

Décideurs politiques. Personnalités religieuses. Opérateurs économiques. Sportifs. Hommes de média…L’Association des conseils en lobbying et affaires publiques de Côte d’Ivoire a rendu publique, hier, la liste des 100 personnalités les plus influentes de Côte d’Ivoire (ci-dessous l’intégralité).On retrouve, en première place, le président du Pdci-Rda, Henri Konan Bédié. Succéder à un grand homme n`est jamais chose aisée. Aimé Henri Konan Bédié l’a expérimenté.Lui qui a eu la lourde tâche de diriger la Côte d`Ivoire au décès du père de la nation, Félix Houphouët-Boigny. Il a eu à gérer de nombreuses situations qui ont renforcé sa carapace. Aujourd’hui, le numéro un de la plus ancienne formation politique est devenu un homme incontournable en Côte d’Ivoire.A côté du Président Alassane Ouattara qui le considère comme son ‘’Julius Nyéréré’’, il contribue à la reconstruction du pays qu’il a eu à gérer de 1993 à 1999. Le chemin qui mène au bonheur passe souvent par Daoukro, ville natale d’Henri Konan Bédié, cette personnalité qui fascine par son caractère impassible et énigmatique.En deuxième position dans ce top 100, le Premier ministre, Amadou Gon Coulibaly. Le chef du gouvernement, le concepteur du Programme présidentiel d’urgence (Ppu) qui a, au sortir de la crise post-électorale, donné un nouveau visage à la Côte d’Ivoire, a, en un an, mis tout le monde d’accord sur sa force de travail et sa connaissance des dossiers du moment. Normal, il a côtoyé, pendant des décennies, le Président Ouattara.Il connaît donc ses motivations et son projet pour les Ivoiriens. La troisième personnalité, c’est le ministre d’Etat, ministre de la Défense, Hamed Bakayoko. Son passage réussi au ministère de l’Intérieur et de la Sécurité lui a valu de monter d’un cran. Lors du réaménagement ministériel de juillet 2017, le Chef de l’Etat lui a confié le maroquin de la Défense. Portefeuille qu’il détenait lui-même.