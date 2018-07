Simone Gbagbo n’est pas «ébranlée» par la cassation de l’arrêt de son acquittement (Avocat)

L’ex-Première Dame, Simone Gbagbo, n’est pas « ébranlée » par la cassation de l’arrêt de son acquittement, a confié, vendredi, à APA, son avocat Me Rodrigue Djadjé.



Jeudi, après la décision de la Cour Suprême, relate Me Dadjé joint au téléphone, « j’ai moi-même porté l’information à Mme Simone Gbagbo. Elle n’est pas du tout ébranlée par la décision car son innocence est prouvée ».



L’ex-première dame ivoirienne a dit à son avocat « on peut m’envoyer devant 10 ou 100 assises, je suis tranquille, car mon innocence est avérée », rapporte Me Rodrigue Dadjé.



Sur la décision de la Cour Suprême qui a cassé, jeudi, l’arrêt d’acquittement de Simone Gbagbo pour la renvoyer devant les assises, Me Dadjé affirme « ne pas en savoir davantage ».



« Ce que nous savons, au moment où je vous parle, c’est que la Cour Suprême a cassé l’arrêt d’acquittement. Pas plus, car rien n’a été motivé. Nous attendons donc les motivations de cette décision pour en connaître le fond », précise-t-il.



En mars 2017, la Cour d'Assises d’Abidjan prononçait l'acquittement de Simone Gbagbo poursuivie pour des faits de « crimes de guerre et crimes contre l'humanité » lors de la crise postélectorale de décembre 2010 à avril 2011.



APA