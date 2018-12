Signature à Abidjan de quatre accords entre la Côte d’Ivoire et le Rwanda

Le premier concerne « l’exemption de l’obligation de visa ». « Il vise l’exemption réciproque de l’obligation (procédure et frais) de visa d’entrée, de transit et de séjour pendant 90 jours au profit des ressortissants des deux pays, détenteurs de passeports diplomatiques, de service ou ordinaire, en cours de validité, aux fins de faciliter leur circulation sur leurs territoires respectifs », explique la matrice des accords.



Quant au Mémorandum d’Entente relatif à l’organisation de la Commission mixte de coopération, «il définit le cadre légal fonctionnel de coopération entre les deux pays en créant les conditions propices à la mise en œuvre des programmes et projets de coopération économique, scientifique et technique adoptés d’un commun accord ».





Le 3ème accord « institut des consultations politiques régulières entre les deux pays, en vue d’échanger leurs positions sur les questions d’intérêt mutuel ».



Au niveau des administrations publiques, les deux pays ont défini un cadre de « coopération et d’échanges devant régir les relations des deux pays en matière de Modernisation de l’administration publique, dans plusieurs domaines ».



Il s’agit de « l’interconnexion entre les administrations publiques à travers le développement des TIC, l’E-démarches administratives, l’évaluation de la performance dans l’Administration publique, le guichet unique virtuel, la déconcentration administrative ».





Le premier traité d’amitié et de coopération entre la Côte d’Ivoire et le Rwanda a été signé le 30 janvier 1985. Depuis cette date, un accord culturel et de coopération scientifique lie les deux pays.



En 2017, la valeur des échanges commerciaux était de 81 millions de FCFA essentiellement générées par les exportations ivoiriennes vers le Rwanda.



Le Président rwandais Paul Kagamé, par ailleurs Président en exercice de l’Union africaine (UA) est arrivé, mercredi à Abidjan dans le cadre d’une visite officielle de quarante-huit heures.



