Si tu n'as toujours pas compris pourquoi un Noir chrétien ou musulman est 7 fois idiot, je te conseille ce livre, écrit par un Pasteur Blanc il y a près de 2 siècles pour fabriquer l'homme ou la femme manipulable que sont devenus nos frères et soeurs d'abord aux USA et aujourd'hui en Afrique. Nous pouvons créer des débats répétés pour sauver quelques jeunes Africains, mais c'est une bataille perdue d'avance.



Devant ce désarrois, je me contente de sauver d'abord mes enfants de cet abrutissement généralisé. Je vous conseille de faire autant.



Le mal est tellement profond, avec des intellectuels qui ont le cerveau des enfants de la maternelle. C'est honteux pour tout Noir de savoir les nôtre aussi bêtes, même quand ils ont étudié ! Le pire est qu'ils transmettent cet abrutissement du Révérend Jones à leurs enfants et la chaine continue. Et c'est notre race qui est perdue. Il parlait des esclaves Noirs. A un certain point du livre il dit que si on les laisse continuer avec la spiritualité qu'ils ont emmené d'Afrique, jamais on ne réussira à les dompter complètement. Il suggère pour cela de leur enseigner que leurs ancêtres n'ont pas pu les sauver de l'esclavage, ils ne feront rien pour eux dans l'état ou ils sont et que de toutes les façons, ils sont déjà morts et ne sont que intermédiaires avec le vrai dieu alors qu'en passant par Jésus, ils pourront désormais parler directement avec Dieu sans intermédiaire.



La conséquence : Au lieu de s'unir pour lutter contre l'oppresseur, ils de divisent pour s'auto-détruire. Encore aujourd'hui, en Afrique du Sud, les Noirs ne sont même pas fachés contre ceux qui les ont réduits en moins que rien, mais contre leurs propres frères, tous la bible à la main. Aux USA, lorsqu'un Noir réussit dans la musique ou dans le sport, il doit immédiatement se réfugier dans les quartiers des Blancs sinon, il sera assassinés par leurs propres frères. Parce qu'ils ont tous intériorisé la prophétie biblique et coranique qui fait du Noir un maudit (malédiction de Noé). Et s'il réussit, ce n'est pas bien. Il y a des intellectuels Noirs qui sont allergiques pour le seul fait de savoir que chaque jour, je suis encore en vie. Personne ne doit oser sortir des rangs.



Le Nègre est fabriqué en chien de faïence contre d'autres Noirs, à travers aussi la spiritualité. Est-il normal que je me sente plus en sécurité en Chine que dans mon propre pays le Cameroun ?



Pour Jones, il faut amener le Noir à ne pas être un danger pour le Blanc et pour y arriver il faut qu'il soit dans une logique d'auto-destruction. Demandez-vous pourquoi le pourcentage des Noirs aux USA, n'a jamais bougé des 12% de la population. Les Hommes Noirs en âge de procréer sont pour la plupart en prison ou bien morts tués par d'autres Noirs. Et tous à crier et chanter : Soit Loué Jesus-Christ : Amen !!!



"Comment transformer un Nègre en Chrétien ?" du Révérend Charles Colcock Jones

Bonne lecture



Jean-Paul Pougala