Showbiz : Le parcours du groupe Magic System porté à l’écran

’’L’Afrique c’est Magic’’, c’est le film-documentaire retraçant le parcours du groupe ivoirien zouglou Magic System. Ce film-documentaire a été projeté en avant-première le jeudi 18 avril 2019 au cinéma Majestic de Prima Center à Marcory. C’était en présence de nombreuses personnalités politiques, culturelles et des hommes des médias, parmi lesquelles, Sidy Touré, le ministre de la Communication et des Médias, de Maurice Kouakou Bandama, le ministre de la Culture et de la Francophonie et de Fousséni Dembélé, le DG de la RTI. D’une durée de 52 mn, ce film-documentaire a été tourné entre Abidjan, Ouagadougou et Paris et réalisé par le groupe RTI et Galaxie Presse en partenariat avec TV5 Monde. Le ministre Sidy Touré s’est dit heureux d’avoir été associé à la projection en avant-première de ce film documentaire. Sur Magic System qui est une icône aujourd’hui, selon lui. C’est pourquoi le ministre de la Communication et des Médias, a exhorté d’autres jeunes artistes ivoiriens à prendre pour modèle ce groupe. Pour sa part, le DG de la RTI a expliqué que ce film documentaire s’inscrit dans la politique de son entreprise qui, à travers sa direction Distribution a décidé de produire du contenu ivoirien de qualité et original qui s’exporte à l’international. « A partir de ce film, c’est le monde de la culture ivoirienne à travers d’autres vedettes telles que Alpha Blondy, Allah Thérèse et bien d’autres qui seront mis en avant dans des productions documentaires avec le concours de plusieurs autres structures », a-t-il indiqué. Avant d’ajouter que la direction distribution de son groupe est une plateforme de distribution ivoirienne qui vise à promouvoir et à distribuer globalement les productions de la RTI ainsi que celles des producteurs indépendants. Pour sa part, Salif Traoré dit Asal’fo, lead vocal du groupe Magic System, au nom de ses trois copains, a exprimé toute sa gratitude à tous ceux qui ont contribué à leur succès. Ecrit par Vladimir Cagnolari et co-réalisé par Edgard Goran, ’’L’Afrique c’est Magic’’ porte à l’écran l’histoire de ces quatre garçons partis du village d’Anoumabo pour faire le bonheur des mélomanes d’Afrique et d’Europe. Asal’fo, Tino, Manadja et Goudé sont devenus de véritables ambassadeurs de la culture ivoirienne.



B.S.

À Abidjan