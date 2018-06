Sévèrement critiquée : Le message émouvant du Comité Miss Bouaké à Suy Fatem, Miss CI 2018

Les ivoiriens qui ont été unanimes sur la beauté naturelle de Suy Fatem au soir du 02 juin se sentent floués. Certains, sans gants, estiment avoir été bernés par le Comité Miss Côte d’Ivoire (Comici) de Victor Yapobi. Et pour eux, la beauté de Suy Fatem ne reflète pas la réalité. Ils se disent donc déçus après avoir vu les photos sans maquillage et donc non officielles de la Miss CI 2018.De fait, tout part de la première grande sortie de Suy Fatem à Bouaké. Élue à Bouaké pour défendre la région du Gbêkê à la grande finale du concours, la nouvelle Miss y est retournée pour témoigner sa reconnaissance aux autorités, au comité local et aux populations. Une grande cérémonie y a même été organisée pour recevoir ‘’la digne fille’’ de la région. Et c’est au cours de cette réception que des photos de la Miss CI seront publiées sur les réseaux sociaux. C’est l’indignation totale. Toute la toile est unanime qu’une ambassadrice de la beauté ivoirienne ne doit pas être présentée sur de telles facettes.