Service civique inclusif en Côte d’Ivoire : un document en cours d’élaboration

Les 22 et 23 Novembre 2018, s’est tenu à Dabou un atelier d’élaboration d’un document de Pré-stratégie de Service Civique inclusif en Côte d’Ivoire organisé par le Secrétariat d’Etat chargé du service civique et le Conseil National de Sécurité (CNS), en partenariat avec le PNUD.Se félicitant de la tenue de cette rencontre, M. Anderson Assui directeur de cabinet du secrétariat en charge du service Civique et représentant le Ministre Siaka Ouattara, il a signifié que l’objectif en réunissant, différents acteurs à la fois étatiques et non étatiques impliqué dans le domaine du service est de favoriser un cadre pour dresser un bilan sans complaisance des actions mener à travers la thématique du civisme en Côte d’Ivoire et scruter avec discernement l’avenir. Il s’est dit convaincu que les efforts des participants à cet atelier permettront de reconstruire les bases de l’émergence d’un ivoirien nouveau.Quant au représentant du Conseil Nationale de sécurité M. Patrick Kassi, il a trouvé dans cette initiative un canal pour produire une solution durable à la question de l’incivisme en Côte d’Ivoire. Il a également signifié l’intérêt du Secrétariat du Conseil National de Sécurité quant à la problématique de l’incivisme et de ses conséquences.Représentant le directeur pays du Programme des Nation Unies pour le Développement, M. Assandé Arsène a réitéré l’engagement du PNUD à demeurer aux côtés du gouvernement ivoirien et particulièrement du secrétariat du conseil National de sécurité dans la poursuite et la consolidation de son processus de réforme du secteur de la sécurité, dont les résultats contribueront sans aucuns doute engager le pays sur le chemin du d’une paix durable.L’atelier à tenu ses promesses en délivrant à la fin des échanges un document préstratégique sur le civisme inclusif e Cote d’Ivoire. Les participants en sont sortis satisfait du travail abattu.Le Directeur générale de l’Office du Service Civique national, M Touré Mamadou, à l’initiative de cet atelier a rappelé que le document pré-stratégie fera l’objet d’une amélioration en vue de le soumettre au secrétariat d’état en charge du service Civique en vue de la l’élaboration de la politique nationale du civisme Cote d’Ivoire.