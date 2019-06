Sarkozy, des méthodes de "délinquant chevronné", selon le Parquet français

Paul Bismuth ! Qui a eu l'idée d'inventer ce nom, Nicolas Sarkozy lui-même, ou son avocat et ami, Thierry Herzog (en photo ci-dessous) ? A la justice française, peu lui importe, mais en arriver à utiliser une fausse identité comme dans un mauvais film d'espionnage, afin de tromper les enquêteurs de police, cela, les juges ne l'ont vraiment pas digéré. Dans le réquisitoire du Parquet national financier, prononcé le 5 octobre 2017, les termes employés le montrent bien : le journal Le Monde a révélé que, selon le pôle financier, les méthodes des principaux prévenus s'apparentaient à celles de "délinquants chevronnés".C'est l'ancien président français qui jouait le rôle du personnage fictif Paul Bismuth dès qu'il passait un appel sur un téléphone portable tenu secret, qui fonctionnait grâce une carte pré-payée. Quand l'appareil sonnait, il n'avait aucune crainte à avoir, puisque la seule personne qui connaissait son numéro, et utilisait également un portable "clandestin", n'était autre que son défenseur, Me Herzog.