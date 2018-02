SOUS LE REGARD D'UN AFRICAIN

Michel Tagne Foko jette son regard singulier sur ce qui l'entoure – que ce soit l'actualité politique (les attentats du Bantaclan, Boko Haram) ou des rencontres, comme celle fortuite avec une mendiante.

Il le fait avec le goût de nous livrer une histoire riche, avec une chute et en dispensant une éthique.

Il donne ce supplément d'âme pour que ses récits échappent à la routine et aux préjugés, pour nous faire part de ses interrogations, de ses sentiments, voire de son indignation sous-tendue.

Il pose ici un regard déconcertant, parce que libre et plein d'humanisme, et donne ainsi des textes dans lesquels l'humain prime, loin d'un ton convenu et asséché, et d'une rhétorique attendue.

Le récit laisse sa place à la vie quotidienne avec sa vitalité, son ennui et ses urgences.

Ces chroniques ont été publiées dans la presse nationale et régionale, elles sont complétées par des coups de cœur littéraires éprouvés pour certains auteurs et livres.

L'auteur le fait dans un style direct, avec simplicité et sincérité, afin de créer un dialogue avec le lecteur, dialogue qui est la marque de son style.