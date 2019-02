SERGES KASSY : "Voici ma nouvelle vision avant un retour dans mon pays."

"Je m’étais donné comme mission quand, sorti du pays, j’eu la vie sauve, en traversant le fleuve Tanoé séparant la Côte d’ Ivoire et le Ghana, le 11 avril 2011, pour me réfugier au Ghana, et ensuite en Europe, de me battre corps et âme, avec tous les moyens démocratiques à ma disposition, pour faire sortir de prison le président Laurent Gbagbo et le ministre Charles Blé Goudé. C'était pour moi la condition sine qua non pour parler de Paix et réconciliation. Toute autre voie, pour moi, était à mettre aux calendes grecques. Ce qui m’a valu le nom GOR, le GBAGBO OU RIEN, que j’ai accepté comme un prix, car pour moi et tous ceux qui se sont inscrits dans cette voie, aucune discussion, aucun pas, bref, rien ne devait être fait en Côte d’Ivoire sans Gbagbo et Blé au centre des débats.

8 années après cette position, ce combat dans ce sens, grâce à l’abnégation de tous, a fini par payer.

Le président Laurent Gbagbo et le ministre Blé Goudé sont acquittes et libérés sous condition.

La première phase de mon combat étant atteint dans un certain sens, le temps est venu pour moi de passer à la deuxième phase, surtout celle à nous imposée par Bensouda et ses sbires, celle qui consiste à enlever sur cette liberté acquise après 8 années, le mot CONDITIONNÉ en me projetant désormais dans la voie d’e la réconciliation vraie, avec le retour du Président Gbagbo et Blé en Côte d’Ivoire, la libération de tous les militaires ayant défendu vaillamment la République, et le retour de tous les réfugies ivoiriens des 4 coins du monde, pour une nouvelle Côte d’ Ivoire réconciliée avec tous ses enfants.

Voici ma nouvelle vision avant un retour dans mon pays.

(…)"