SÉNÉGAL - L’ÉTAT CHASSE OFFICIELLEMENT ADAMA BICTOGO ET CIE DE DIAMNIADIO : 30 milliards décaissés pour une université fantôme.

Le 18 janvier 2019, Libération révélait qu’en inaugurant, deux jours plus tôt, la Sphère ministérielle II à Diamniadio, qui porte l'empreinte du groupe Teylium, le Président Macky Sall avait laissé éclater sa colère en ordonnant que le contrat du groupement d'entrepreneurs chargé de la construction de l’université Amadou Moctar Mbow, soit purement et simplement résilié.Ce jour-là, du haut de la Sphère, Macky Sall, entouré de plusieurs ministres, avait observé, choqué, l'état du «chantier». Derrière ce groupement d'entreprises en cause se trouvaient Adama Bictogo (Marylis Btp)- qui n'est pas un inconnu sous nos cieux-Touba Matériaux et Monofasica, une société portugaise gérée par Antonio Manuel Martins Nunes et montée dans des conditions scandaleuses sur lesquelles nous reviendrons amplement.Depuis Abidjan, avec ses médias à la solde, Adama Bictogo a tenté de démentir les informations de Libération. Le sulfureux homme d’affaires et proche d’Alassane Ouattara confiait à ses «plumes» des médias ivoiriens qui allaient nous descendre en flammes : « Je voudrais d’abord m’inscrire en faux contre cette information erronée publiée par le journal sénégalais Libération, pour dire qu’on continue de travailler sur le chantier. Mais ce qu’il faut retenir, c’est que depuis pratiquement neuf mois, nous sommes en négociation de réévaluation avec le gouvernement sénégalais. (...) On s’est rendu compte, je vous donne un exemple, que pour une fondation qui devait être conçue conformément aux normes standards, on a dû faire face à un sol argileux. Naturellement pour construire une université, il fallait donc faire des fondations plus solides. Nous sommes passés à des fondations qui nous ont coûté 15 milliards FCFA. Donc, il y a eu un surcoût. On a pris sur nous de refaire l’étude. Pendant la réalisation de l’étude, on s’est rendu compte que le projet était sous-évalué. Néanmoins, nous avons à, ce jour, réalisé environ 35% des travaux.Au mois de juin, j’ai rencontré les autorités sénégalaises, avec le ministre des finances et le ministre de l’enseignement supérieur pour leur dire que le projet est sous-évalué et qu’il nous est difficile de continuer la construction de l’Université qui initialement était prévue sur 128.000 m2 et on se retrouve à construire 250 000m2, soit une augmentation de 50% de surface à construire ».Les faits viennent de donner raison à Libération. Comme l’a révélé Dakaractu.com, le ministère de l’Enseignement supérieur a tout simplement résilié le contrat de Bictogo et compagnie. Selon nos confrères, l’homme d’affaires ivoirien s’apprêterait à saisir la justice pour exiger réparation de la part de l’Etat pour le « préjudice subi ». Ce que Marylis Btp confirme d’ailleurs dans un communiqué publié hier dans lequel la société «réfute les motifs allégués » indiquant que «pour la sauvegarde de ses intérêts », elle a décidé «d’en référer à ses conseils ».C’est le comble puisque, dans cette affaire, les autorités devraient prendre (enfin) leurs responsabilités et porter plainte contre Adama Bictogo et compagnie devant les tribunaux.