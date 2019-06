SÉNÉGAL - Aliou Sall démissionne à la suite d'un scandale révélé par la BBC

"Je prends ici devant vous la décision de donner ma démission de la tête de la Caisse des dépôts et consignations à compter de ce jour", a déclaré M. Sall dans une lettre rendue publique.Une enquête de la BBC révèle que Frank Timis, un magnat roumano-australien des affaires, a fait un paiement secret de 250 000 dollars (environ 146 millions de francs CFA) à une société dirigée par le frère du président sénégalais, dans le cadre de contrats pétroliers et gaziers.L'enquête a suscité l'indignation de nombreux Sénégalais, dont certains ont exigé qu'une enquête judiciaire soit menée par la justice sur les contrats gaziers et pétroliers concernant Aliou Sall et la société Petro-Tim.M. Sall a menacé de porter plainte pour diffamation contre la BBC, avant d'y renoncer à la suite de l'ouverture d'une information judiciaire au Sénégal. Il a démenti avoir reçu les 250 000 dollars en question.