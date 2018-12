Revendications sociales : la France a ses "Gilets jaunes", la Côte d'Ivoire a ses "Gilets rouges"

Le succès des “Gilets jaunes” en France a donné quelques idées aux activistes de la société civile en Côte d’Ivoire. Ce mardi, le mouvement Actions pour la Restauration de la Dignité Humaine (ARDH) a annoncé une marche pour dénoncer “les injustices et les abus politiques en Côte d’Ivoire”.La marche prévue dans la matinée du mercredi 19 décembre aura une touche singulière. En plus d‘être pacifique, elle devra aussi respecter un dress-code : un gilet rouge. “Depuis des mois, l’ARDH a interpellé les autorités de ce pays, depuis un an, les mouvements de défense des droits de l’homme membres de la plateforme ont saisi le gouvernement sur les nombreux cas d’injustices dont ils sont victimes, personne ne réagit. Alors, nous avons décidé de marcher pacifiquement, avec des gilets rouges, contre toutes les formes d’injustice”, a annoncé Pulchérie Gbalet, la présidente de l’ARDH.