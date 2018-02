Réseaux sociaux : Ils constituent 53% des sources d’informations pour les jeunes

S’exprimant lors de l’atelier d’échange sur la contribution des médias dans la prévention et la lutte contre l’extrémisme violent, l'expert a affirmé que "les sources d’informations les plus utilisées par les jeunes pour s’informer sont 53% les médias sociaux", estimant, dans le même cadre, que le monde médiatique "connait une transition rapide et entrain de construire une réalité alternative, notamment à l’ère d’une ère numérique accélérée".Pour M. Dahamani, les experts et les spécialistes des pays de la région sahélo-saharienne, confrontés à de multiples formes de radicalisme et d’extrémisme violent, menaçant les couches défavorisées et les jeunes, "doivent marquer un grand intérêt" à cette nouvelle situation".Les flux des contenus circulant via les réseaux sociaux constituent un danger, selon lui, pour les jeunes qui font face, a-t-il dit, à plusieurs formes de manipulation, de tentatives de recrutement et d'enrolement dans des idéologies radicales et d’actes extrémistes violents."La machination" médiatique des groupes terroristes, à l’instar de l’organisation appelée Daech, s’appuie sur d’importants tactiques de déploiement numérique ainsi que de moyens, a indiqué l'expert qui a exhorté les médias et la communauté médiatique "à analyser la stratégie médiatique de ces groupes criminels afin d’établir les mesures de prévention et de lutte appropriés".