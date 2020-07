Réparation de l'esclavage : les descendants d'esclaves doivent-ils recevoir une compensation financière ?

Maya Moretta a découvert les liens de l'université de Georgetown avec l'esclavage lorsqu'elle s'est inscrite à un cours de Black studies dans la prestigieuse institution universitaire américaine.Mais l'étudiante de 21 ans n'était pas vraiment préparée à voir ce passé esclavagiste reflété dans les archives de l'université, qu'elle a fouillées dans le cadre de ses études."Ce qui m'a choquée, ce sont les documents dans lesquels les personnes asservies étaient traitées comme de simples objets. Par exemple, les étudiants amenaient leurs propres esclaves pour travailler à l'université afin de payer moins de frais de scolarité. Ce fut un moment révélateur, j'ai senti qu'il fallait faire quelque chose pour réparer l'héritage de toute cette injustice", raconte-t-elle.Maya s'est ensuite activement engagée dans le débat sur les réparations pour l'esclavage - un concept de justice politique qui répond à la nécessité de réparer économiquement les injustices passées.C'est une idée qui divise beaucoup, comme l'a découvert l'étudiante elle-même lorsqu'elle a commencé à faire campagne pour que Georgetown retrouve son passé esclavagiste."Certains de mes collègues étaient contre toute forme d'action, même si nous avons des descendants d'esclaves qui y étudient actuellement à Georgetown ", dit-elle à la BBC.Mais il a été ravivé par les manifestations de Black Lives Matter aux États-Unis et dans d'autres pays - surtout après que des dizaines de monuments et de statues associés à d'anciens propriétaires d'esclaves aient été soit défigurés soit détruits.Des entreprises et des institutions ont présenté leurs excuses pour leur implication passée dans la traite des esclaves.Parmi eux, l'Église d'Angleterre et la Lloyd's de Londres, un organisme financier vieux de trois siècles qui assurait les propriétaires d'esclaves contre les pertes d'esclaves et de navires négriers.Même les Nations unies sont intervenues dans le débat, et la haut commissaire aux droits de l'homme, l'ancienne présidente chilienne Michelle Bachelet, a exhorté les anciennes puissances coloniales à "réparer des siècles de violence et de discrimination" par des réparations.En fait, les réparations font partie d'un manifeste de Black Lives Matter publié en 2016, ainsi que d'une revendication de longue date de la part de militants et d'organisations du monde entier.L'argument principal est que les descendants de ceux qui ont été soumis à l'esclavage devraient recevoir une compensation financière pour les dommages qui ont survécu aux générations dont la vie a été directement affectée par le travail forcé.Les militants ont mis l'accent sur les victimes de la traite transatlantique des esclaves, c'est-à-dire l'asservissement et la traite vers les Amériques de quelque 11 millions d'hommes, de femmes et d'enfants africains entre le XVIe et le XIXe siècle.Le débat a été plus vif aux États-Unis, où la question des réparations a été débattue au Congrès dès 1865, et plus récemment en 2019 - et où il y a eu aussi des cas isolés de dédommagement de descendants d'esclaves.