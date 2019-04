Rendez-vous manqué avec Gbagbo/Affi N’Guessan: 'J’ai été entraîné dans un traquenard'

« J’ai la nette impression que j’ai été entraîné dans un traquenard. Ce que je n’ai pas accepté », a-t-il déploré, avant-hier, au cours de l’émission « La semaine en revu ???», sur les ondes de la radio de la paix (ex-Onuci Fm).Il affirme d’ailleurs, à ce titre, qu’en réalité, il était loin d’être le demandeur de cette rencontre. « L’initiative est venue d’ailleurs. La proposition m’a été faite. Et j’ai saisi la perche tendue », explique Affi N’Guessan qui cite son ex-Sg, Agnès Monnet, comme l’initiatrice. Mais, tout de même, il indique qu’il avait entamé, en vain, une démarche pour rencontrer son mentor, alors que celui-ci était à La Haye.Pour autant, pour le patron du parti à la rose, le divorce avec Laurent Gbagbo n’est pas consommé. « J’ai bon espoir ; tout est possible et donc nous restons dans l’attente. Je crois fermement que l’unité au sein de notre parti va se faire pour arriver à l’alternance attendue par les Ivoiriens. Le moment viendra où chacun va dépasser ses frustrations pour mettre en avant la forte attente des Ivoiriens », espère-t-il.