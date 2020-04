Renaissance africaine : Abidjan a reçu la 8e convention mondiale des Kamites.

L’Hôtel Belle Côte, sis à la Riviera Palmeraie, a accueilli le 27 mai dernier la 8e convention mondiale de l’Afrocentricity International.Cette 8è convention mondiale a été consacrée à feux CHEIK ANTA DIOP et MARCUS GARVEY, deux figures emblématiques de la Renaissance africaine. En effet, l’Afrocentricity International est une organisation internationale panafricaine qui prône le retour aux valeurs ancestrales africaines.Ainsi, le lundi 27 Mai 2019, élèves, étudiants et autres hommes ou femmes exerçant dans divers secteurs d’activité ont effectué massivement le déplacement pour prendre d’assaut l’amphithéâtre de l’Hôtel Belle Côte, où se tenait la 8e convention mondiale de l’Afrocentricity International, meublée d’un colloque scientifique autour du thème : « L’autodétermination Kamite pour une vraie renaissance ».Cette rencontre a vu la participation de plusieurs personnalités ayant pour centre d’intérêt commun, le renouveau africain. Il s’agit notamment de Ama Mazama, du Professeur Keté Asanté, venu du Shenuty Adama (Ghana) et de Boni Mel de Cote d’Ivoire. Elles ont donné à la jeune génération les recettes pour une Afrique nouvelle qui passe inéluctablement par le « Sankofa ». Traduit de l’anglais « Go back and get it », Sankofa est un mot en langue Twi du Ghana qui se traduit « Aller chercher l’information à la Source ». C’est le symbole de la connaissance et de la sagesse Akan. Il est symbolisé par une forme de cœur stylisé ou par un oiseau dont la tête est tournée vers l’arrière, tenant un œuf précieux dans la bouche tout en avançant. Lire la suite ://https://www.djasso.com/renaissance-africainen-abidjan-a-recu-la-8e-convention-mondiale-des-kamites-a15605410211.html