RDC : Troubles à Kinshasa lors du retour de Jean-Pierre Bemba

La traversée de Kinshasa a été faite à vive allure. Peu après sa sortie de l'aéroport, alors que des troubles éclataient, son véhicule conduit par son frère et escorté par la police a été vu partant à vive allure vers une destination inconnue, semant la panique dans son entourage, dont la secrétaire générale du MLC, Eve Bazaiba, restée derrière dans un autre véhicule sans comprendre ce qui se passait. La voiture de Jean-Pierre Bemba a ensuite pris un autre itinéraire que celui qui était prévu pour finalement arriver au siège provincial du MLC, avenue de l’Enseignement.Pour le général Kasongo, chef de la police de Kinshasa, la voiture a accéléré à la demande de Jean-Pierre Bemba pour sa sécurité.Pour le porte-parole du gouvernement congolais, Lambert Mendé, la police n'a fait que son travail : « Tout est calme, tout est normal. Il n’y a aucun problème, la police fait son travail, nous avons protégé le sénateur qui revient d’une absence de plus de dix ans à l’étranger et qui est une célébrité, un ancien vice-président de la République. La police a fait son travail. Jusque-là aucun incident à signaler. »Peu après, JP Bemba a salué la foule depuis la fenêtre du siège provincial du MLC. Un geste accueilli par des chants et des applaudissements par les milliers de sympathisants qui s’étaient massés devant.Auparavant, ses partisans étaient venus l’accueillir à l’aéroport international de Kinshasa ce mercredi. Dès sa descente du jet privé qui l’a ramené de Bruxelles, Jean-Pierre Bemba s’est déclaré « très content d’être ici », les traits visiblement tirés par le voyage, tout en embrassant un à un les proches venus l’accueillir.