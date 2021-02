Qui étaient les Maures ?

Le terme « Maure » semble aussi familier que confus, et il y a une raison à cela : bien que le terme puisse être trouvé dans la littérature, l'art et les livres d'Histoire, il ne décrit pas en réalité une ethnie spécifique. La désignation « Maures » a été utilisée pour décrire alternativement les musulmans ayant régné en Espagne et des Européens d'origine africaine - entre autres - pendant des siècles.Dérivé du mot latin « Maurus », le terme était à l'origine utilisé pour décrire les Berbères et les personnes originaires de l'ancienne province romaine de Maurétanie, dans ce qui est aujourd'hui l'Afrique du Nord. Au fil du temps, il a été de plus en plus appliqué aux musulmans vivant en Europe. À partir de la Renaissance, le mot « Maure » a également été employé pour décrire toute personne à la peau noire ou hâlée.En l'an 711, un groupe de musulmans nord-africains dirigés par le général berbère Tariq ibn-Ziyad a mis main basse sur la péninsule ibérique (l'Espagne et le Portugal modernes). Connu sous le nom d'al-Andalus, le territoire est devenu un centre culturel et économique prospère où l'éducation, les arts et les sciences rayonnaient.