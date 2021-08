Que se passait-il quand une personne était athée dans l'Égypte antique ?

D'après un colloque CNRS d'historiens de 2002 Nier les dieux, nier Dieu , il apparaît que l'athéisme au sens "pas de Dieu", ça n'existe que depuis le 18ème siècle européen., est désigné comme athée celui qui honore un autre dieu que celui de la cité.désignent comme "athée" les juifs et les chrétiens qui refusent de représenter leur dieu par des images ou des statues., le polythéisme est qualifié d'athée (chez Guillaume Budé par exemple).En résumé, de l'Antiquité jusqu'à nos jours, le mot "athée" désigne une bonne douzaine de réalités différentes pour aboutir à "pas de dieu" seulement au 18ème siècle. Comme l'expose Jean-Baptiste Gourinat dans L'athéisme dans l'antiquité (...) : "Le problème est que de fait il y a eu très peu de penseurs ou d’auteurs dans l’Antiquité pour soutenir que les dieux n’existent pas et qu’il existe très peu de personnes dans l’Antiquité dont il est attesté qu’elles ont dit : « Je déclare que les dieux n’existent pas » ou « Je crois que les dieux n’existent pas ». Il est dès lors difficile de distinguer l’athéisme qui rejette l’existence des dieux de l’agnosticisme qui se contente de soutenir la difficulté d’être certain de l’existence des dieux ou de l’impiété qui doute de la providence divine "Pour autant, on peut penser la chose avec la Réforme d'Akhenaton qui nie tous les dieux traditionnels de l'Égypte pour n'en garder que Rê le Dieu Soleil.