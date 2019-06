Qu’est ce que la Télévision Numérique Terrestre (TNT) ?

La télévision numérique terrestre (TNT) est une évolution technique en matière de télédiffusion, fondée sur la diffusion de signaux de télévision numérique par un réseau de réémetteurs hertziens terrestres.Depuis que l’UIT a adopté un nouveau « plan numérique » d’assignation des fréquences, la télévision numérique terrestre se substitue à la télévision analogique terrestre. Elle permet de réduire l’occupation du spectre électromagnétique, d’obtenir une meilleure qualité d’image, et de réduire les coûts d’exploitation pour la diffusion et la transmission, une fois les coûts de mise à niveau amortis.La télévision numérique terrestre est à comparer à la télévision numérique reçue par câble ou par satellite -TNS-. Dans ce dernier cas, la diffusion se fait non pas, par le réseau des émetteurs terrestre, mais via un satellite (d’où la nécessité d’utiliser une antenne parabolique en lieu et place d’une antenne de télévision classique dite râteau).Pour la TNT comme pour la télévision analogique les « ondes » utilisées pour transporter l’image sont analogiques. Ce sont d’ailleurs les mêmes bandes de fréquences qui sont utilisées dans les 2 cas.Changement pour les populations : Mode de réception, Accès universel, Qualité de l’image et Services à valeur ajoutée. La télévision numérique est reçue soit par un boîtier appelé décodeur numérique (en anglais set-top box) relié à un téléviseur, soit par un tuner intégré à un téléviseur plus récent. Le récepteur décode le signal reçu par une antenne de télévision.une meilleure qualité d’image grâce au mode diffusion qui sera numérisé ;une réception sans interférence ;un accès garanti sur l’ensemble du territoire, un plus large choix de programmes ;de nouveaux services (Guide de programme, Archivage, Internet, VOD, Accès aux bandothèques des diffuseurs, etc.)