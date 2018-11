Procès du putsch manqué au Burkina : le rôle de la Côte d'Ivoire en question

Au Burkina Faso, le procès du coup d'Etat de septembre 2015 continue. Les autorités ivoiriennes ont-elles soutenu le général Gilbert Diendéré et ses hommes ? Au cours de l'interrogatoire du colonel major Boureima Kéré, ex-chef d'état-major du président de la transition, le parquet militaire a confronté l'accusé aux messages extraits de son téléphone. Durant le coup d'Etat, l'accusé était en contact avec des officiers généraux et le chef d'état-major particulier de la présidence ivoirienne. En plus du soutien financier et matériel, les officiers ivoiriens ont apporté leur aide en termes de stratégies militaires aux hommes du général Gilbert Diendéré jusqu'à la fin du coup d'Etat manqué.







Apres la lecture de plusieurs messages, l'un des avocats des parties civiles exige l'identité des interlocuteurs du colonel major Boureima Kéré. Ce que refuse le procureur qui explique que son intention n'est pas de raviver la tension entre Burkina Faso et le Cote d'Ivoire. « Je ne veux pas compliquer les relations entre les deux pays. Nous ne voulons pas remuer le couteau dans la plaie », se défend-il.

La Dépêche d'Abidjan

