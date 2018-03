Procès du putsch manqué au Burkina : Le Général Diendéré fait de graves aveux sur les dirigeants ivoiriens : « J’ai bénéficié du soutien moral de Soro et financier de Vagondo»

On est à l’heure des grands déballages dans le procès du putsch manqué qui a cours en ce moment au Burkina Faso. Avant les véritables débats de fonds qui s’annoncent dans les jours et semaines à venir, la lecture des auditions préliminaires des mis en cause révèle gravement une main de hautes autorités ivoiriennes derrière ce coup foirée menée par des éléments du défunt Régiment de sécurité présidentielle (Rsp). Des hommes restés fidèles au président déchu, Blaise Compaoré, exilé en Côte d’Ivoire.Dans le document de 196 pages que le bureau de l’instruction a rendu public, en attendant d’engager les rixes verbales entre Accusation et Défense, le Gal Gilbert Diendéré, ex-chef d’Etat-major particulier de Compaoré et patron du Rsp, fait de graves aveux sur sa collision avec des dirigeants ivoiriens. Il s’agit du président de l’Assemblée nationale de Côte d’Ivoire, Guillaume Soro, dont le nom est cité dans l’affaire des écoutes téléphoniques, mais aussi d’un très proche collaborateur du président ivoirien, Alassane Ouattara, en l’occurrence son chef d’Etat-major particulier, le Gal Vagondo Diomandé. « Les commanditaires du putsch étaient le noyau dur du Rsp. J’ai été contacté pour prendre les choses en main. J’ai bénéficié du soutien moral de Soro (chef du Parlement ivoirien, ndlr) et du soutien financier de Vagondo. (…). J’ai eu 84 millions de F Cfa de Vagondo et du matériel militaire pour le maintien de l’ordre. Cet appui a été convoyé par la gendarmerie ivoirienne à la frontière de Ouangolo », a révélé dans les auditions préliminaires, l’ancien chef de la Sécurité de Blaise Compaoré, qui aurait même ajouté :