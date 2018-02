Procès Gbagbo-Blé Goudé - Un avocat international explique : « Voici pourquoi le procès Gbagbo reprendra dans 3 mois »

Avant de livrer des nouvelles fraiches des deux detenus de la Haye, Me Evariste Ohinché Lahorgue, avocat international a donné les raisons de la pause observée dans le procès de l’ex-président Laurent Gbagbo et de son ministre Charles Blé Goudé et estimé. Les audiences reprendront dans un peu plus de 3 mois.Dans une interview accordée au confrère ’’ Le Quotidien d’Abidjan’’, dans sa parution du jeudi 8 février 2018, Me Evariste Ohinché Lahorgue, avocat d’affaire international autorisé dans toute l’Union Européenne avec siège à Luxembourg, a rejeté la thèse de l’arrêt du procès Laurent Gbagbo-Blé Goudé.Il s’agit plutôt selon lui d’une pause de plus de 3 mois qui permettra aux avocats de se reposer et de se préparer dans l’anti-chambre pour la reprise. « Le procès va donc reprendre » a-t-il assuré.Poursuivant, le natif d’Alépé, où il a été candidat malheureux aux législatives passées, a indiqué qu’il rendait régulièrement visite aux détenus ivoiriens de la Haye, l’ex-président ivoirien Laurent Gbagbo et son poulain Charles Blé Goudé. A ce sujet, il a assuré de la bonne santé morale, psychologique, voire intellectuelle des deux ex-dirigeangts ivoiriens. « Avec le président Gbagbo, nous avons beaucoup parlé.