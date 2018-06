Prise d'otages à Paris : l'auteur interpellé, les otages sains et saufs

L'homme qui a pris en otages plusieurs personnes mardi dans un immeuble du 10e arrondissement de Paris a été interpellé, a annoncé la préfecture de police.L'homme qui retenait deux personnes depuis le milieu d'après-midi mardi dans le Xe arrondissement de Paris pour des motivations indéterminées a été interpellé et ses otages ont été libérés "sains et saufs", a annoncé la préfecture de police."Deux otages, dont un était aspergé d'essence", ont été libérés, a précisé la préfecture de police. Le forcené était retranché depuis 16h dans un immeuble d'une rue animée du centre de Paris et les policiers de la brigade anticriminalité (BRI) ont donné l'assaut peu avant 20h. Le ministre de l'Intérieur Gérard Collomb a salué sur Twitter "le professionnalisme" et "la réactivité" des forces de police et de secours.