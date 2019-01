Présidentielle 2020 : un mouvement de soutien demande à Henri Konan Bédié d’être candidat

Le mouvement de soutien « Bédié pour tous et tous pour Bédié » dirigé par le grand conférencier du parti démocratique de Côte d’Ivoire (PDCI), Dr Niamien Yao a demandé mercredi à l’ex-chef de l’Etat ivoirien, Henri Konan Bédié, d’être le candidat du parti aux élections présidentielles de 2020.



« Le commissaire générale et les organes du colloque international sur les martyr du PDCI-RDA des années 1950 lui (Henri Konan Bédié) demandent de bien vouloir accepter d’être le candidat pour tous les militants du PDCI-RDA qui iront l’investir à la convention de 2019 », notent les résolutions d'un colloque international sur les martyrs du PDCI des années 1950, initié par ce mouvement de soutien à Dimbokro.



Dans une "motion de soutien et de remerciement" lue par la vice-présidente de cette structure, Djomo Ahou Marie, en présence de la vice-présidente du PDCI, Bobi Assa Emilienne, représentant Henri Konan Bédié à la place des martyrs de Dimbokro, les participants justifient ce choix de l’ex-président ivoirien par « la sagesse et la conscience politique dont il fait montre à l’égard aussi bien des militants du PDCI RDA que des ivoiriens".



Henri Konan Bédié, président du PDCI, 85 ans, a dirigé la Côte d’Ivoire de décembre 1993 à décembre 1999, où il a été renversé par un coup d’état militaire.



AIP