Pourquoi il faut relire Les Damnés de la terre de Frantz Fanon

«Libération nationale, renaissance nationale, restitution de la nation au peuple, Commonwealth, quelles que soient les rubriques utilisées ou les formules nouvelles introduites, la décolonisation est toujours un phénomène violent. »L’ouvrage, édité dans la discrétion, est interdit dès sa diffusion pour « atteinte à la sécurité intérieure de l’État ». En pleine guerre d’Algérie, l’inverse eût surpris… Quoi qu’il en soit, le texte trouve tout de suite un large écho.« Ni traité d’économie, ni essai de sociologie voire de politique, cet ouvrage est un appel et même un cri d’alarme sur l’état et le devenir des pays colonisés », écrit Alice Cherki dans la préface à l’édition de 2002.Dans sa préface, Sartre en propose une forme de caricature. « Car, en ce premier temps de la révolte, il faut tuer : abattre un Européen c’est faire d’une pierre deux coups, supprimer en même temps un oppresseur et un opprimé.Restent un homme mort et un homme libre ; le survivant, pour la première fois, sent un sol national sous la plante de ses pieds. »Pour Alice Cherki, Fanon entend surtout faire de la violence coloniale une arme contre le colon : « Cette violence, au lieu d’être niée, doit être organisée en lutte de libération qui permet le dépassement. » Nuance.Martiniquais comme Fanon, l’écrivain Raphaël Confiant vient de publier une biographie imaginée intitulée L’Insurrection de l’âme.