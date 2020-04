Polémique autour d’une vidéo du pasteur Karambiri après sa guérison du coronavirus

Pays le plus touché par le coronavirus en Afrique de l’Ouest, le Burkina Faso compte, au 23 mars, près de 100 cas de cette maladie très contagieuse.Les deux premiers cas du Convid-19, le célèbre pasteur Mamadou Karambiri et sa femme, ont été déclarés guéris, vendredi 20 mars.Le pasteur s’est ensuite exprimé sur son média, Impact. Une intervention qui a suscité la polémique.Vendredi 20 mars, les deux premiers cas déclarés du covid-19, le pasteur Mamadou Karambiri et sa femme Hortense ont été déclarés guéris après deux semaines de soins dispensés par le corps médical burkinabè.À sa sortie d’hôpital, le pasteur Karambiri a fait des « révélations » sur son média, Impact TV. « Nous remercions le Seigneur de ce qu’il nous a restaurés par sa bonne main, mais aussi à travers l’équipe médicale qui s’est vraiment bien chargée de nous, et aux moyens de prières d’intersection des frères et sœurs », s’est exprimé le fondateur du Centre international d’évangélisation/Mission intérieure africaine (CIE/MIA) qui a ajouté plus loin : « Dieu a dit de prier pour tous les malades qui sont internés dans le monde, ceux qui sont au Burkina Faso, de prier pour le corps médical, pour les chrétiens car réellement c’était un plan satanique qui était en train de vouloir détruire le monde ».« C’est un plan satanique conçu longtemps pour détruire le monde, mais lui, Dieu veille, a-t-il répété plus loin dans cette vidéo. Il sortira les gens et il va les garder et les protéger. Mais maintenant pour ceux qui sont malades, nous nous soutenons dans la prière. Ceux qui ont eu des êtres chers qui sont partis, pas seulement au Burkina Faso, mais dans le monde entier, nous vous encourageons à tenir, à rendre grâce à Dieu ».Cette guérison du pasteur a suscité de nombreuses publications sur les réseaux sociaux qui rendent grâce à Dieu pour le pasteur qui « a vaincu le coronavirus » et qui souscrivent totalement aux déclarations de « l’homme de Dieu ».Déjà quelques jours après qu’il a contracté la maladie, des rumeurs avaient annoncé sa « guérison miraculeuse », plus tard démentie.