Plus noire que noire, la nouvelle militance "kémite"

Kémites ? Selon cette organisation, c'est le nom qu'il faut donner aux habitants de Kemet, l'Afrique. Un monde plus ou moins mythique, une Egypte ancienne vue comme le berceau de toute civilisation africaine, comme la civilisation gréco-romaine est le berceau de l'Occident. Les kémitistes prennent donc volontiers des noms égyptiens, come Upahotep, l'un de leurs responsables : " En Afrique explique-t-il les noms renvoient vers ce que nous sommes ou ce que nous voulons faire ". Lui ne se reconnaissait pas dans un nom aux consonnances occidentales, il a donc demandé un changement d'état civil dans son pays d'origine le Sénégal, avant de chercher à obtenir la même chose en France. Selon eux, il y aurait un seul peuple africain, qui aurait été " kidnappé et déporté par les flots de l'Histoire " à travers l'Afrique elle même (1 milliard de kémites), l'Amérique du Sud (200 millions) l'Amérique du Nord (57 millions) l'Asie (50 millions), les Caraïbes (33 millions) et enfin l'Europe (18 millions). Leur emblème est une carte de l'Afrique retournée où le pôle sud se trouve en haut.Ils veulent promouvoir la culture "kémite" en Afrique et dans la diaspora. Ils prônent une indépendance politique, culturelle, et économique. Ils parlent d'un patrimoine commun à tous les Africains, par delà les différences nationales, ethniques, tribales qui divisent pourtant ce continent. Bien sûr, ils fustigent l'esclavage : " un traumatisme qui traîne de génération en génération ". Ils voudraient demander réparation devant l'Histoire mais aussi devant les tribunaux. Ils rendent les Européens responsables de tous les conflits africains " Au Rwanda, la rivalité entre les Tutsis et les Hutus a été fabriquée artificiellement par les colons belges, alors qu'au fond c'était un même peuple et une même langue ". Ils font la promotion de la "beauté nubienne " celles des femmes et des hommes africains dans leur tradition, débarassés des influences occidentales, débarrassés des effets de mode qui prônent des filles noires aux cheveux lisses et aux nez fins.