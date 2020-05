Plainte à Paris contre Soro Guillaume

---‐-----‐----------------------------------------------

Communiqué de presse



Saisies en 2019 par plusieurs personnes physiques et par l’association des Victimes de Guillaume SORO, Me Noémie Saidi-Cottier, Laurence Greig et Joseph Breham annoncent ce jour le dépôt d’une plainte avec constitution de partie civile à l’encontre du chef de guerre Guillaume SORO des chefs de crimes de guerre, tortures et homicide volontaire, devant le doyen des juges d’instruction du pôle crime contre l’humanité du Tribunal judiciaire de Paris.



La Côte d’Ivoire a connu deux décennies de guerre civile émaillée de massacres commis tant par les forces gouvernementales que par les forces rebelles.



M. Guillaume Soro, leader politique et militaire d’une des principales composantes de la rébellion, est pointé du doigt comme étant le donneur d’ordre de plusieurs massacres (Korhogo, Bouake…) et de l’assassinat du leader rebelle Ibrahim Coulibaly (IB), ce qui pourrait être confirmé par un enregistrement.



À Korhogo, la découverte de plusieurs charniers et une enquête de l’ONUCI ont permis d’imputer la mort d’une

centaine de personnes abandonnées plusieurs jours, dans des containers fermés, sans eau et au soleil, aux Forces

Nouvelles dirigées par Guillaume SORO.



À Bouake, les Forces Nouvelles se sont vu imputer les assassinats de plusieurs partisans d’IB. L’assassinat d’IB,

alors qu’il avait rendu les armes, semble également porter la trace de la responsabilité de M. SORO.



Après de longues années d’impunité, cette plainte avec constitution de partie civile tend à ce que les responsabilités des auteurs, complices et autre donneurs d’ordres soient enfin exposées.



Selon Me Saidi-Cottier : « Grâce à la compétence universelle, le confinement de Guillaume SORO à Paris permet enfin à la Justice française de se pencher sur sa responsabilité dans les massacres qui ont émaillé la guerre civile ivoirienne. »



Selon Me Greig : « L’impunité des auteurs des massacres ne permettrait pas une renaissance de la démocratie ivoirienne. Espérons que la justice française saura se saisir de cette opportunité de faire toute la lumière sur les meurtres imputés au clan SORO. »



Selon Me BREHAM : « La France, garante des accords de Marcoussis, doit être à la hauteur de sa statue ; pays des droits de l’homme, elle ne peut être le havre des pires criminels »



Contact presse :

Me SAIDI COTTIER : 01.84.25.66.33. nsc@saidi-cottier.com

Cabinet ANCILE AVOCATS : Me GREIG ou BREHAM : 01.44.54.38.90. lg@ancile-avocats